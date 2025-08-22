1 órája
Menczer Tamás kemény üzenetet küldött Magyar Péternek
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt elnöke nyolcvannapos vakáción vett részt.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balázs
Menczer Tamás a Facebook-oldalán üzent Magyar Péternek – írja a Magyar Nemzet. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójának véleménye, hogy a Tisza Párt elnöke munka helyett egész nyáron szórakozott.
Olaszország és Balaton, elektromos szörf és víz feletti repkedés, sétarepülés, kenutúra, kvadozás, strandröpi, robogózás. Tánc, móka, kacagás
– foglalta össze Magyar Péter idei nyarát Menczer Tamás.
A kormánypárti politikusnak a kedvence volt, amikor Magyar Péter egy Lincoln kabrióval fuvarozta a barátnőjét. „Szépek voltatok, mint Barbie és Ken” – jegyezte meg.
Kudarcos volt Magyar Péter és Dobrev Klára nyári országjárásaA két politikus szereplése mögött nem volt valódi tartalom és hosszabb távú stratégia.
Menczer emlékeztetett arra is, hogy Magyar Péter készített pillecukrot, igaz, akkor is remegett a keze. De még arra is szakított időt, hogy megismerkedjen a napraforgókkal. A kommunikációs igazgató szerint Magyarnak a napraforgót ismernie kellett volna, hiszen már óvodában is az volt a jele.
A Fidesz politikusa leszögezte, hogy amíg a Tisza Párt elnöke végigszórakozta a nyarat, nevetséges kamugyűlésekkel álcázva a romantikus kirándulásait, addig a miniszterelnök végigrobotolta a nyarat.
„Beindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját, elindította az Otthon start programot, és az amerikai elnököt is bevonva harcol Magyarország energiabiztonságáért. Ami a szenzációs leleplezésedet illeti: ahogy tíz éve minden nyáron, a miniszterelnök idén is Horvátországban tölti a szabadságát. Egy vitorláson. Ezt az MCC Feszten idén előre el is mondta”
– ismertette Menczer Tamás.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója végül további jó vergődést kívánt a pártelnöknek a nyolcvannapos vakációjához.