Tisza Párt

1 órája

Menczer Tamás kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Címkék#Tisza Párt#Menczer Tamás#Magyar Péter

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt elnöke nyolcvannapos vakáción vett részt.

MW
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balázs

Menczer Tamás a Facebook-oldalán üzent Magyar Péternek – írja a Magyar Nemzet. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójának véleménye, hogy a Tisza Párt elnöke munka helyett egész nyáron szórakozott.

Olaszország és Balaton, elektromos szörf és víz feletti repkedés, sétarepülés, kenutúra, kvadozás, strandröpi, robogózás. Tánc, móka, kacagás

– foglalta össze Magyar Péter idei nyarát Menczer Tamás.

A kormánypárti politikusnak a kedvence volt, amikor Magyar Péter egy Lincoln kabrióval fuvarozta a barátnőjét. „Szépek voltatok, mint Barbie és Ken” – jegyezte meg.

Menczer emlékeztetett arra is, hogy Magyar Péter készített pillecukrot, igaz, akkor is remegett a keze. De még arra is szakított időt, hogy megismerkedjen a napraforgókkal. A kommunikációs igazgató szerint Magyarnak a napraforgót ismernie kellett volna, hiszen már óvodában is az volt a jele.

A Fidesz politikusa leszögezte, hogy amíg a Tisza Párt elnöke végigszórakozta a nyarat, nevetséges kamugyűlésekkel álcázva a romantikus kirándulásait, addig a miniszterelnök végigrobotolta a nyarat.

„Beindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját, elindította az Otthon start programot, és az amerikai elnököt is bevonva harcol Magyarország energiabiztonságáért. Ami a szenzációs leleplezésedet illeti: ahogy tíz éve minden nyáron, a miniszterelnök idén is Horvátországban tölti a szabadságát. Egy vitorláson. Ezt az MCC Feszten idén előre el is mondta”

– ismertette Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója végül további jó vergődést kívánt a pártelnöknek a nyolcvannapos vakációjához.

 

