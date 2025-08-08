Menczer Tamás: Manfred Weber Magyar Péterrel ünnepli, hogy tönkreteszi Európát

– Manfred Weber Magyar Péterrel ünnepli, hogy tönkreteszi Európát – kommentálta a néppárti politikus X-bejegyzését a Facebookon Menczer Tamás. Manfred Weber egy korábbi, Magyar Péterrel közös képet tett közzé oldalán, amivel újabb mandátumának egyéves évfordulóját ünnepli, és azt, hogy ő “alakítja” Európa jövőjét.

– Na igen. Háború, ukránbarátság, szankciók, energiaválság, infláció, bevándorlás, gender. Ez Weber. Így alakítja Európa jövőjét. És most ezt ünnepli. A bábfigurájával, Magyar Péterrel. A számlát mi fizetjük. Köszönjük, Manfred… – üzente Menczer.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Magyar Péternek is külön üzent:

Peti, ezt nehéz lesz kimagyarázni.

– Előbb áprilisban elzavarjuk Weber bábját. Aztán a patrióta szövetségesekkel elfoglaljuk Brüsszelt. És építünk egy olyan Európát, ahol az európai, így a magyar emberek az elsők. Nem az ukránok és nem a bevándorlók! – vázolta a fideszes terveket Menczer.