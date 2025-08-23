augusztus 23., szombat

Álprofilok

Menczer Tamás: a Tisza egy digitális blöff (videó)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amiben jelezte, hogy a tiszás álprofilok célkeresztjébe került. „A Tisza egy digitális blöff” – írta Menczer Tamás, aki a Patrióta leplező videójára is felhívta a figyelmet.

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgaója

Forrás: KKM

„Micsoda megtiszteltetés! A tiszás álprofilok célkeresztjében vagyok, rendszeresen rám küldik őket. Ez is kiderül a Patrióta videójából, meg az is, hogy a Tisza egy digitális blöff, álprofilok, ázsiai és dél-amerikai lájkolók” 

– írta a Facebook-oldalán megosztott videójához Menczer Tamás. 

 Áprilisban nagyot nyerünk!

– üzente a politikus. 



 

