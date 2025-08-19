1 órája
Menczer Tamás: Trump a béke elnöke, a háborúpártiak végig hazudtak (videó)
A kormánypártok kommunikációs igazgatója a Harcosok órája műsor vendége volt, az ott elhangzottakból tett közzé egy részletet a közösségi oldalán. Menczer Tamás három pontban foglalta össze a washingtoni csúcstalálkozók tanulságait.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Trump óriási tempót diktál, és óriási tempóval megy a béke felé. Ő a béke elnöke, mindig ezt mondtuk róla. Első tanulság
– fogalmazott Menczer Tamás.
A politikus szerint a szerint a második tanulsága, hogy a háborúpártiaktól „évekig hallgattuk, hogy a béke nem lehetséges”.
Nem lehet békét kötni, nem adottak a feltételek, nem lehetséges, az oroszokkal nem lehet tárgyalni satöbbi. Mi mindig azt mondtuk, hogy ez hazugság. A béke lehetséges, ugyanis a béke egy politikai döntés kérdése. Trump meghozta ezt a döntést, békét akar és a békéért tesz. Tehát hazugság volt az, amit a háborúpártiak éveken át mondtak, hogy a béke nem lehetséges. Politikai döntés kérdése, lehetséges
– jelentette ki.
A Fidesz–KDNP politikai igazgatója szerint a harmadik tanulság, „hogy valóban az európai vezetők elmehettek audienciára, kihallgatásra Donald Trumphoz”.
Látszik, hogy Trump a főnök, és ezeknek a vezetőknek nem osztottak lapot. És ez pedig azért van, mert ők három és fél éven keresztül nem tudtak, nem akartak tenni, de legalábbis semmit nem tettek a békéért, és ezt nyilván mindenki tudja, Trump is tudja, ezek a vezetők elbuktak. Most pedig őket kvázi kihagyva a fejük, a fejünk felett döntenek Európa jövőjéről. Nekik azt kellene csinálni, hogy már régen szervezik az orosz–európai csúcstalálkozót, amiről Orbán Viktor beszélt
– fejtette ki a politikus.