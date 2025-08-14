Menczer Tamás: az ukránok szőnyeg alá söpörnék Sebestyén József ügyét, Magyar Péter hallgat

Mint ismert, egy beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be az ukránok, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Egy videó is nyilvánosságra került, amelyen az látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és trágár szavakkal illetik a kárpátaljai magyar férfit. A videón a brutális toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható. A férfi halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről. A férfi halálával összefüggésben, emberölés bűntettének gyanújával indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI).

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója

Fotó: Szakony Attila / Forrás: Zalai Hírlap

Nem hagyjuk, hogy ezt az ügyet a szőnyeg alá söpörjék az ukránok

– hangsúlyozta Menczer Tamás.