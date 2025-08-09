Orbán Balázs: Orbán Viktor a magyar nép, nem az eurokraták érdekében kormányoz

Nagyinterjút közölt a magyar miniszterelnök politikai igazgatójával a Le Figaro francia napilap. Orbán Balázs visszautasította a nyugati címkézést, mint mondta, Magyarországon nem „orbánizmus” van, hanem szuverenista és hazafias politika.

Igen, hiszünk a hagyományos értékekben – a családban, a nemzetben, a rendben –, de alkalmazkodunk a 21. század kihívásaihoz is

– hangsúlyozta.

A magyar kormányban helyet foglaló nemzeti liberálisokat, kereszténydemokratákat és nemzeti konzervatívokat a magyar szuverenitás iránti elkötelezettségük egyesíti – tette hozzá.

Orbán Balázs elmondta, hogy a miniszterelnök szerint a világ átalakulása már nem elmélet, hanem a valóság.

Gyorsul a blokkok kialakulása, újraindul a fegyverkezési verseny, és a migráció történelmi méreteket ölt. Minden jel arra mutat, hogy nő a világháború kockázata

– figyelmeztetett.

Ebben a polarizálódó nemzetközi környezetben Magyarország elutasítja az automatikus csatlakozást bármilyen blokkhoz, ehelyett független stratégiát követ, mind a Kelettel, mind a Nyugattal együttműködve, mindig a magyar nemzeti érdekeket szem előtt tartva.

Ez nem semlegesség, hanem a nyitottságon, az egyensúlyon és a pragmatizmuson alapuló szuverén külpolitika

– szögezte le.

Az „illiberális demokrácia” fogalmát magyarázva Orbán Balázs kiemelte, hogy ez egy olyan rendszert jelent, ahol a hatalom a néptől származik, nem pedig a liberális elittől vagy külföldi finanszírozású intézményektől.

A nemzeti szuverenitásban, a keresztény értékekben és a közösségorientált világnézetben gyökerezik. Védi minden nemzet jogát, hogy saját jövőjét alakítsa – és pontosan ezért terjed

– mutatott rá.

Azért álltunk szemben a Szovjetunióval, mert rá akarta kényszeríteni akaratát Magyarországra. Ugyanezzel a logikával szállunk szembe most is – csak ezúttal Brüsszelből. Akkor kommunizmus volt, ma liberális imperializmus. A válaszunk ugyanaz: nem

– tette hozzá.

Nem vagyunk Oroszország- vagy Ukrajna-pártiak, mi Magyarország-pártiak vagyunk. Az első naptól kezdve azt mondtuk, hogy Európának közvetítőnek kell lennie, nem pedig résztvevőnek

– mondta el Orbán Balázs a Magyarország és Oroszország a Nyugat által túl jónak tartott viszonyát firtató kérdésre.