Hivatalos látogatás
1 órája
Orbán Viktor fontos vendéget fogadott a Karmelitában
Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Karmelita kolostorban hivatalos látogatáson fogadta Duarte Pio urat, Braganza hercegét.
Orbán Viktor miniszterelnök (j) hivatalos látogatáson fogadja Duarte Pio urat, Braganza hercegét a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 20-án
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
A találkozón részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
