Erős üzenet

2 órája

Kemény szavakkal bírálta Brüsszelt Orbán Viktor

Címkék#Brüsszel#harcosok klubja#Orbán Viktor#Ukrajna#Barátság kőolajvezeték

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában szombaton közzétett üzenetében kemény szavakkal bírálta a brüsszeli vezetést. „Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság” – fogalmazott Orbán Viktor.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor a Harcosok klubjában emlékeztetett: 

a Barátság kőolajvezetéket a héten ismét megrongálta az ukrán haderő 

számolt be a Magyar Nemzet. 

Orbán Viktor miniszterelnök az augusztis 21-ei kormányülésen
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor most arról számolt be, hogy 

az orosz féllel sikerült műszaki megoldást találni a károk elhárítására, és várhatóan egy héten belül helyreáll a szállítás. 

Sikeres tárgyalás az oroszokkal… Egy hét múlva újraindul a szállítás

– fogalmazott. 

A kormányfő ugyanakkor kemény szavakkal bírálta Brüsszelt, amely ezúttal sem állt Magyarország és Szlovákia mellé.  

Brüsszelre most sem számíthattunk. Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság

 – idézte a lap a kormányfő üzenetét. 

A teljes cikket IDE kattintva olvashatja el. 

