Orbán Viktor: egyenesen, rendíthetetlenül, állva, szinte szilajul és mindig felemelt fejjel (videó)

Orbán Viktor egy rövid videót tett közzé közösségi oldalán, melyen a csordultig megtelt Puskás Arénában a magyar válogatott szurkolói a Himnuszt éneklik - vette észre Magyar Nemzet.

A miniszterelnök azt írta:

Nálunk így szokás.

– Egyenesen, rendíthetetlenül, állva, szinte szilajul és mindig felemelt fejjel – fűzi hozzá a videóban a miniszterelnök.

Valószínűleg ezzel Orbán Viktor is a nagy port kavart előadásra reagált, amely keretei között egy 24 éves énekesnő, bizonyos Ajsa Luna ülve, cigarettával a kezében, brutális hamisan énekelte el a Himnuszt augusztus 20-án.

Az eredeti cikket ITT olvashatja el.