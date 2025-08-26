1 órája
Orbán Viktor: a nyugati jóléti állam becsődölt
A kormányfő szerint az európai gazdaság a vesztébe rohan.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor a Harcosok Klubjában azt írta, hogy az Európai Központi Bank korábbi elnöke, Mario Draghi után már a második halálosan komoly figyelmeztetés hangzott el arról, hogy az európai gazdaság a vesztébe rohan – számolt be róla a Magyar Nemzet.
A német kancellár beszéde mindent visszaigazol, amit az elmúlt tizenöt évben mi, magyarok a gazdaságban csináltunk. A nyugati jóléti állam becsődölt, ezért helyes volt 2010-ben átállnunk a munkaalapú gazdaságra
– írta a miniszterelnök, aki szerint helyes volt több lábra állni, és megindítani a keleti nyitást. Helyes volt befogadni a legfejlettebb kínai technológiát, helyes volt Európa élére állni az elektromobilitásban, helyes volt fenntartani a gazdasági együttműködést Oroszországgal, helyes volt kitartani az olcsó orosz energiaforrások mellett, és helyes volt támogatni Donald Trumpot a migráció ellen és a béke mellett.
Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”Mindenki több adót fizetne, aki bruttó 400 ezer forint fölött keres, és a családi adókedvezményt is kilőnék.
„Mi már megcsináltuk azt a strukturális gazdasági váltást, amihez a németek most kezdenek hozzá. Az ő perspektívájuk a válságkezelés. A mi perspektívánk az országépítés: adóforradalom, saját otthon, tízéves fejlesztési terv. Micsoda különbség! Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!”
– zárta bejegyzését Orbán Viktor.
A kormányfő egy videót is megosztott, amelyet itt tekinthet meg.