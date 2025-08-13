augusztus 13., szerda

Harcosok Klubja

2 órája

Orbán Viktor üzent, az ukrán elnök megint támad

Címkék#bábkormány#ukránpárti#Orbán Viktor#Ukrajna

A kormányfő kijelentette, harcolnunk kell az ellen, hogy egy bábkormány vezesse Magyarországot.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

„Zelenszkij megint támad. Nem fogadja el a magyarok döntését” – írta Orbán Viktor szerdán a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, számolt be róla a Magyar Nemzet.

A kormányfő leszögezte:

Akármit mond, én soha nem fogok aláírni olyan dokumentumot, amely támogatja Ukrajna uniós tagságát.

Orbán Viktor emlékeztetett, a magyarok döntöttek a Voks 2025 során és nemet mondtak Ukrajna uniós tagságára, ha tetszik Zelenszkijnek, ha nem.

„Zelenszkijnek az sem tetszik, hogy nemet mondtam az ukránpárti nyilatkozatra. Brüsszel és az európai vezetők bekiabálnak Trumpnak. Három és fél évig nem tettek semmit a békéért. Nem véletlenül nincsenek ott az asztalnál. Csak kibicelnek. Ez így kevés. Kibicelés helyett EU–Oroszország-csúcsot kellene szervezniük. Az ukránok mélyen beépültek Magyarországon. Ismerjük a céljukat, és ismerjük az embereiket. A fő támaszuk a Tisza” – sorolta a miniszterelnök.

Orbán Viktor közölte:

Azt akarják, hogy egy Brüsszel által irányított, ukránpárti bábkormány vezesse Magyarországot. Egy bólogató bábkormány. Ez az áprilisi választás tétje. Magyar érdek és szuverenitás vagy önfeladás, csatlóssors, Brüsszel és Ukrajna kiszolgálása.

„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – figyelmeztetett a kormányfő.

Orbán Viktor egyben beszámolt a kormány döntéséről is, amelynek értelmében kiterjesztik az ötezer fő alatti településeken a kisboltok támogatását. „Minden kérelmező, akinek a pályázata megfelelő, az igényelt összeget meg fogja kapni” – tájékoztatott.

Végül pedig egy kis sporttudósításra is maradt ideje, és megemlítette a keddi Fradi-győzelmet. „Eggyel beljebb, bravó! Emelkednek a zöld sasok” – írta.

Menczer Tamás: kétharmados Fidesz-győzelem lesz a válasz

Az ukrán elnök Orbán Viktort támadó nyilatkozataira a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is reagált. Menczer Tamás a közösségi oldalán azt írta: „Zelenszkij támadja Orbán Viktort. '22ben 2/3-os Fidesz-győzelem volt a magyar válasz. Most is ez lesz.” A politikus a posztja alatt kommentben hozzáfűzte: „Áprilisban nagyot fogunk nyerni!”

 

