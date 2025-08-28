2 órája
Orbán Viktor: hétfőn indul az Otthon Start Program
Még 4 nap! Indul az Otthon Start – írta közösségi oldalán megosztott posztjához Orbán Viktor.
Forrás: Orbán Viktor/Facebook
A miniszterelnök ismét a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet: hétfőn elindul az Otthon start program. A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál a családoknak, amelyet egységes arculattal kell hirdetniük a bankoknak és az ingatlanosoknak.
„Startolj rá!” – írta rövid posztjában a kormányfő.
A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.
Egységes arculattal kell hirdetni a fix 3 százalékos lakáshiteltRogán Antal rendelete kötelezi a bankokat és ingatlanosokat.
Hétfőtől már benyújthatók a hitelkérelmek a bankoknál, az ingatlanhirdetésekben pedig a kormányzati logó jelzi majd a programhoz kapcsolódó lehetőségeket – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.
