Orbán Viktor: nyáron sincs megállás
A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Orbán Viktor tudatta, hogy kormányülés van a Karmelitában.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Munkában a kormány. Nyáron sincs megállás
– írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor.
A kormányfő fotókat is megosztott a mai kormányülésről.
