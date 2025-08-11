Vélemény
Orbán Viktor üzenete a Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt (videó)
Pénteken Trump–Putyin-csúcs Alaszkában – írta a kormányfő a közösségi oldalán megosztott új videójához.
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
A videóban Orbán Viktor korábbi felszólalásait eleveníti fel, bejegyzéséhez pedig azt írta:
Régóta mondjuk, hogy ha Európa nem kezd tárgyalásokba, akkor az oroszok és az amerikaiak a fejünk felett fognak megállapodni.
Közeleg az egyeztetés
3 órája
Trump és Putyin tárgyalása: Zelenszkij hatalma veszélyben a megegyezéssel?
