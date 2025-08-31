58 perce
Orbán Viktor Szoboszlai góljáról: legközelebb Kapu Tibort lövi ki!
A kormányfő sem hagyta szó nélkül a Liverpool magyar játékosának fantasztikus gólját.
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Adam Vaughan
Szoboszlai Dominik újabb bombagólt lőtt szabadrúgásbólt a Liverpool–Arsenal Premier League-rangadón – írja a Magyar Nemzet. A mérkőzést eldöntő fantasztikus találatot Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül, szerinte legközelebb Kapu Tibort Szoboszlai lövi ki.
Orbán Viktor nem sokkal később a csodás lövésről egy videóval is megemlékezett, amelyben nemcsak Szoboszlai, de a Liverpool másik magyar játékosa, Kerkez Milos is feltűnik.
