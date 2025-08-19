Kitüntetés 27 perce

Orbán Viktor köszöntötte Thomas Bachot

Sulyok Tamás a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést adta át Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) örökös tiszteletbeli elnökének kedden a Sándor-palotában. Az Az ünnepségen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést az eseményről.

Orbán Viktor miniszterelnök és Thomas Bach, a NOB örökös tiszteletbeli elnöke Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Thomas Bach a NOB elnökeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar sport fejlesztésében. Olimpikonjaink gyűrűjében köszönthettük ma, amikor Sulyok Tamás Köztársasági Elnöktől átvette a Magyar Érdemrend nagykeresztjét – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. Thomas Bach a sport nyelvén tanított minket a béke kultúrájára. A Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetéssel fejezzük ki nemzetünk háláját és megbecsülését – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki a közöségi oldalán tett közzé videót az ünnepségről.

