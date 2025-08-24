Oda a Tisza-mítosz: Orbán Viktorról szólt ez a nyár

A cikk felidézi, hogy Pulai András, a Publicus Intézet igazgatója beszélt szokatlan nyíltsággal arról, hogy az országos kutatások torzítanak és túlzók lehetnek a Magyar Péterék népszerűségéről közölt számaik. Sőt, azt is elmondta, hogy helyi szinten – vagyis az egyéni választókerületek többségében – a Fidesz vezet.

Orbán Viktor miniszterelnök Esztergomban, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett MCC Feszten 2025. augusztus 2-án

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A Magyar Nemzet online felületén olvasható írás felhívja a figyelmet egy újabb beismerésre: jelesen, hogy minap Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója fejtegette Fekete Rita podcastjában, hogy a Fidesz javára változhat a közhangulat a következő időszakban.

Meg merem kockáztatni, hogy ez a nyár Orbán Viktorról szólt. Minden körülötte forgott, mindenki arról beszélt, hogy mit csinált pro és kontra. (…) Hatékonysági tekintetben tehát sikeres nyárnak bizonyult Orbán Viktor szempontjából – fogalmazott a stratégiai igazgató. Szavai szerint a szeptembertől élesedő intézkedések – köztük az Otthon start program keretében felvehető fix 3 százalékos lakáshitel, a területi közigazgatási dolgozók 15 százalékos bérfejlesztése, valamint az anyák számára elérhető adókedvezmények kiterjesztése – tovább erősíthetik a Fidesz pozícióit

– idézik Böcskei szavait.