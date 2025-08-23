Óriási siker a digitális polgári körök indulása

Megkezdődött az online tér honfoglalása, a digitális polgári körök pedig rövid idő alatt nagy sikert aratott - írta a Magyar Nemzet.

Mint ismert, Orbán Viktor a tusványosi beszédében hirdette meg a digitális polgári köröket, amivel összefogott a civil világgal, hogy létrehozzon egy új digitális polgári erőt. A miniszterelnök véleménye szerint a digitális polgári körök megalakításának van választási jelentősége, de jóval túlmutat rajta.

Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény-konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól. Nekünk is szükségünk van egy digitális honfoglalásra, létre kell hoznunk az immunrendszert, a mi morális forráskódunkat, a mi nemzeti algoritmusunkat

A kormányfő a tusványosi beszédében jelentette be az egyes számú digitális polgári kör (DPK) megalakulását is. Orbán Viktor mellett sportoló, zenész, filozófus, politikus, történész is megtalálható az első digitális polgári körök alapítói között. Az egyes számú DPK tagjai a miniszterelnök mellett: Miklósa Erika opera-énekesnő, Nagy Elek üzletember, Partos Bence pszichológus, Baji Balázs gátfutó, Nagy János államtitkár, Lánczi András filozófus, Dopeman rapper, Jakab Roland HUN-REN-vezérigazgató, Máthé Zsuzsa újságíró, Bán Mór író, Schmidt Mária történész, Rákay Philip producer, Balatoni Katalin neveléstudományi kutató, valamint Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök-igazgatója.