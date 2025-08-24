A Pentagon döntött: korlátozza az ukrán rakétacsapásokat

A Pentagon csendben visszavonta az Ukrajnának adott engedélyt arról, hogy az ukrán hadsereg nagy hatótávolságú rakétacsapásokat hajthasson végre mélyen Oroszország területén belül. Amerikai tisztviselők szerint a Pentagon már hónapok óta akadályozza Ukrajna nagy hatótávolságú rakétáinak bevetését oroszországi célpontok ellen, ezzel korlátozva Kijev lehetőségeit – írja a The Wall Street Journal cikkére hivatkozva a Magyar Nemzet.

Az amerikai, csaknem 300 kilométeres hatótávolságú ATACMS rakétákat az ukrán hadsereg már nem vetheti be Oroszország területén – mondták amerikai tisztviselők. A Biden-adminisztráció 2023-tól kezdve több száz ATACMS rakétát adott Ukrajnának.

A Biden alatt bevezetett korlátozásokat, amelyek tiltották az oroszországi csapásokat, 2024 végén eltörölték, miután Észak-Korea belépett a háborúba Oroszország oldalán.

Az utolsó, Biden által engedélyezett ATACMS-szállítmány tavasszal érkezett meg Ukrajnába, és Kijevnek az amerikai tisztviselők szerint mára csak korlátozott készlete maradt.