Beismerés

Raskó György nem tagadja, hogy anyagilag is támogatja a Tisza Pártot

A Magyar Nemzet arról cikkez, hogy a zöldbáró egy Facebookos üzenetváltásban tett árulkodó bejegyzést. Raskó György ismét megerősítette, hogy anyagilag és tanácsokkal is segíti a Tisza Pártot.

Raskó György nem tagadja, hogy anyagilag is támogatja a Tisza Pártot

Raskó György lényegében elismerte: pénzeli a Tiszát

Magyar Péter egyik legfőbb bizalmi embere, Raskó György már korábban elismerte, hogy a tanácsadás mellett pénzzel is támogatja a Tisza Pártot – emlékeztet a Magyar Nemzet online felületén olvasható cikk. 

A lap kiszúrta, hogy az agrárnagyvállalkozó egy Facebookon folytatott üzenetváltása során tett árulkodó megjegyzést. A minapi bejegyzése alatti hozzászólásra – 

„Gyuri! Te nyíltan felvállalod, ami helyes, hogy mind anyagilag, mind tanácsaiddal támogatod MP-t. (…) bizony meghatározó szereplő vagy, véleményt befolyásoló” – a sokatmondó „köszönöm!” fordulattal felelt.  

A zöldbáró korábban botrányos kijelentéseivel hívta fel magára a figyelmet – ide kattintva olvashatja a részleteket. 

 

