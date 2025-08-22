augusztus 22., péntek

Leállt a szállítás

2 órája

Szijjártó Péter: ismét támadás érte a Barátság vezetéket

Címkék#kőolajvezeték#Magyarország#támadás#Szijjártó Péter

A vezeték elleni harmadik támadás hírét a külgazdasági és külügyminiszter közölte a közösségi oldalán. „A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt” – írta Szijjártó Péter.

MW
Harmadszor is támadás érte a Barátság vezetéket, közölte Szijjártó Péter

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt

„Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz–belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!” – közölte Szijjártó Péter a Facebook-oldalán

Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba

– írta a tárcavezető. 

Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük!

– tette hozzá. 

A több mint négyezer kilométer hosszú Barátság vezeték a világ egyik legnagyobb kőolajszállító rendszere, amely kulcsszerepet játszik Közép-Európa energiaellátásában. Magyarország kőolajimportjának döntő hányada ma is ezen az útvonalon érkezik.

Az első támadás a Barátság kőolajvezeték ellen augusztus elején történt, amikor a vezeték oroszországi szakaszát érte találat, emiatt napokra leállt a tranzit Magyarország és Szlovákia felé. Alig néhány nappal később újabb csapás érte a rendszert, ezúttal a belorusz területen, ami ismét komoly fennakadást okozott az ellátásban – írja a Magyar Nemzet, amely arra is rámutat, hogy a mostani, harmadik támadás egyértelműen jelzi: a háború egyre gyakrabban célozza a kritikus energiahálózatokat, ezzel közvetlenül fenyegetve hazánk energiabiztonságát.

Menczer Tamás: az ukránok újra bombázták a Magyarországot kőolajjal ellátó vezetéket

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon reagált a harmadik támadás hírére. 

Nagyon egyszerű a képlet. Van egy kőolajvezeték, a Barátság kőolajvezeték, amely Magyarország szempontjából stratégiai jelentőséggel bír. Hogyha nincs szállítás és nem érkezik az orosz kőolaj ezen a vezetéken keresztül, akkor nincs magyar energiabiztonság. Ez számunkra stratégiai jelentőségű. Az oroszok szállítanak, szállítottak eddig is, nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot

 – mondta a videóban Menczer. 

„Az oroszok szállítanak, az ukránok bombázzák a vezetéket. Ezzel támadják a mi energiabiztonságunkat, így a mi szuverenitásunkat, nyilvánvalóan bele akarnak nyomni, provokálni bennünket ebbe a háborúba, de mi ezt nem hagyjuk”

– hangsúlyozta. 

Szijjártó külügyminiszter úr és a miniszterelnök úr is világossá tette, hogy mi nem hagyjuk, hogy beleprovokáljanak vagy belenyomjanak ebbe a háborúba. A szuverenitásunk, az energiabiztonságunk támadását pedig fejezzék be, erre a leghatározottabban felszólítjuk őket, és mellesleg meg szoktuk jegyezni, bár ezt félreérti a balliberális sajtó, sem külügyminiszter úr, sem én nem fenyeget senkit, sem burkoltan, sem nyíltan, csak egészen egyszerűen tényszerűen megjegyezzük, hogy Ukrajna áramellátása igen jelentős részben Magyarországon keresztül történik

– fogalmazott a politikus. 

