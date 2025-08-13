augusztus 13., szerda

Felszólítás

Szijjártó Péter: Ukrajna fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását!

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalon tett közzé fontos bejegyzést „A magyar kormány határozottan felszólítja Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát, és vessen véget a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadásának” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.

MW
Az Oroszországból Ukrajnán keresztül érkező Barátság II. kőolajvezeték Százhalombattánál

Forrás: Kisbenedek Attila

Fotó: AFP

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy 

Ukrajna az éjszaka folyamán dróntámadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték egy fontos elosztóállomása ellen az oroszországi Brjanszk megyében.

SZIJJÁRTÓ Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Balogh Zoltán / Forrás:  MTI

Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna. Különösen ennek tekintetében felháborító a Magyarországot kőolajjal ellátó, így hazánk energiabiztonságában kulcsszerepet játszó Barátság vezeték elleni újabb ukrán támadás

– húzta alá a tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. 

Határozottan felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amihez nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen!!!

– tette hozzá Szijjártó Péter. 

 

