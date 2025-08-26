2 órája
Szlovákia kemény üzenetet küldött Ukrajnának
Juraj Blanár külügyminiszter telefonon egyeztetett az ukrán vezetőkkel, és az EU-hoz is fordult a stratégiai infrastruktúra védelme érdekében.
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter
Forrás: AFP
Fotó: Wojtek Radwanski
Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla, az ukrán hadsereg a Barátság kőolajvezetéket támadta, ami Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát is fenyegeti, Brüsszel pedig nem állt ki az EU-s tagországok védelmében. A Szlovák Köztársaság külügyminisztere és Európa-ügyi minisztere Juraj Blanár bejelentette, hogy telefonon szólította fel az ukrán hatóságokat, hogy az ukrán fegyveres erők azonnal hagyjanak fel a Barátság kőolajvezeték célbavételével.
Blanár Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta:
ezek a támadások nemcsak Szlovákiának, hanem Ukrajnának is kárt okoznak.
A szlovák külügyminiszter vasárnap Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel, hétfőn pedig Tarasz Kacska Ukrajna kereskedelmi képviselőjével egyeztetett. Blanár mindkettőjüket tájékoztatta az Európai Bizottsághoz intézett levélről, amely a stratégiai infrastruktúra védelmét célozza – mivel az elmúlt napokban leállt a kőolajszállítás Szlovákiába és Magyarországra. A szlovák politikus mellet a magyar kormány is szót emelt az eset ellen.
Blanár elmondta, hogy az ukrán miniszterek konstruktív hozzáállást ígértek, és megköszönték Szlovákia eddigi segítségét az ukrajnai konfliktus kezdete óta.
Szijjártó Péter: az Európai Bizottság nem az unió tagországainak, hanem Ukrajna érdekeit védi (videó)
A teljes cikket itt olvashatja el.