Harcosok órája

Takács Péter lerántotta a leplet Magyar Péter hazugságairól (videó)

A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára volt Németh Balázs meghívottja a Harcosok órája szerdai műsorában. Takács Péter leleplezte Magyar Péter álhíreit, hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt százezreket venne el az orvosoktól és az ápolóktól.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Siófoki Kórház-Rendelőintézethez tartozó orvos- és nővérszálló felújítása kapcsán tartott sajtótájékoztatón Siófokon 2025. augusztus 26-án. Megkezdődhet az orvos- és nővérszálló komplex felújítása 1,127 milliárd forintból.

Forrás: MTI

Fotó: Vasvári Tamás

”Megnyerte a nyarat a Fidesz, nem lep meg minket, már Magyar Péter sem hisz a kamu közvéleménykutatásoknak, megváltozott az ő kommunikációja is, már csak a kemény maghoz szól, letett arról, hogy az úgynevezett kiábrándult fideszeseket szólítsa meg” – idézte a Magyar Nemzet Takács Péter kommentárját a Harcosok órája című műsorban azzal kapcsolatosan, hogy a Nézőpont friss közvélemény-kutatását, amely szerint egy most vasárnapi választás esetén a Fidesz-KDNP nyerné a választást.

Takács Péter államtitkár a Harcosok órájában 

Takács Péter egészségügyi államtitkár elárulta azt is, Magyar Péternek valaki az államtitkárságról rendeszeren szivárogtatta, hogy mikor tervezi a szabadságát, ám az elmúlt időszakban szándékosan dezinformációkkal látta el ezt a személyt, és nem abban az időpontban volt szabadságon, így Magyar Péter kéme csúnyán elbukott. 

Mi nem hisszük el a Tisza Párt kamu közvéleménykutatásait, mi nem dőlünk hátra, dolgozunk keményen 

– jelezte az államtitkár.

Hadházy Ákossal kapcsolatban Takács Péter felidézte, volt már vele korábban konfliktusa, amikor a Covid-járvány idején azt terjesztette, hogy hallottakat gyűjtenek a kórházak udvarában. 

Nehezítette a munkánkat, ezért kénytelen voltam vele foglalkozni 

– zárta rövidre Takács. 

Németh Balázs felidézte Hadházy Ákos legújabb malőrjét is, miután a politikus azt híresztelte, hogy leszorították az útról és meg akarták őt gyilkolni, amikor egyébként egy magánterületre behajtott autóval.

Ő egy botránypolitikus, érdemi terméke nincs, ez az ő szellemi színvonala. Kétségbe van esve, próbál valamelyik pártnak a listájára felkerülni és közös DK-Tisza jelölt lehessen. Semmi sem drága neki, felháborító, hogy ezzel akár veszélyezteti mások testi épségét is. Mi lesz a következő? Bemegy bármelyik tanyára lefilmezni a tyúkokat, majd azt állítja, hogy struccok? 

– tette fel a kérdést az államtitkár.

Fél tőlem, joggal. Magyar Péter szájkosarat tett az összes emberére, az MCC Fesztre már nem küldött senkit, nem vállalta azt sem, hogy esetleg ő üljön le velem szemben, helyette viszont egy olyan nevetséges álhírt terjesztett, mely szerint én 8 milliárd forintott szakítottam valamilyen lélegeztetőgép biznisszel. Ez olyan nevetséges volt, hogy még a csicska sajtójuk sem vette át

 – mondta Takács, miután Magyar Péter őt nevezte ki a „legrosszabb miniszternek”, noha ő államtitkár.

Magyar Péter tart tőlem, minden Facebook-posztom alá odaír, hogy ne posztoljak, és szerinte a feleségem irányít mindent, én pedig egy képességtelen papucs vagyok. Én viszont ilyenkor mindig elmondom, hogy nem fog tőlem megszabadulni és a feleségem is ezt üzeni

– mondta.

Takács Péter: nem mindegy, hogy tesszük fel a kérdést

A műsorban arra is kitértek, hogy bár a Tisza Párt azt állítja, a hazai egészségügy összeomlóban van, az EUROSTAT adatai mást mondanak: eszerint Magyarországon az egyik legkisebb azoknak az aránya, ahol nem jutnak hozzá az egészségügyi ellátáshoz.

Nem mindegy ugyanis, hogy tesszük fel a kérdést. Ha azt mondjuk: Ön szerint a magyarok hány százaléka az, aki nem jut hozzá az egészségügyi ellátásokhoz, akkor 22 százalékot mondanak átlagosan; ha viszont úgy teszik fel a kérdést, hogy: Ön az elmúlt három évben mikor tapasztalta azt, hogy nem jut hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz, akkor 1,4 százalák mondja csupán azt, hogy nem kap megfelelő orvosi ellátást

 – mutatott rá az államtitkár, kiemelve, hogy egyetlen országban sincs ekkora különbség a tudatipar által generált érzet és a saját tapasztalat között.

„Le a kalappal az egészségügyi dolgozók előtt, mert a Covid után 26 olyan műtéti típus volt, ahol hatvan napnál többet kellett várni, mára viszont mindössze kettő ilyen van, a csípő - és a térd protézis műtét. Szégyellhetik magukat azok, akik ezt a munkát úgy próbálják beállítani, hogy nincsenek biztonságban a magyar állampolgárok a hazai egészségügyben” 

– szögezte le.

Takács Péter arról is szólt, nem igazak azok az állítások sem, hogy a magán egészségügy menti meg a hazai egészségügyet és a magyarok költenek a legtöbbet a magánellátásra. 

Magyar Péter szakértői nincsenek tisztában a valósággal: az EUROSTAT adataiból az olvasható, hogy a GDP négy szézalékát költjük az egészségügyre, de van 2-3 olyan tétel, amelyet nem az egészségügyi kasszájából finanszírozzuk: ilyen a kórházak műszaki üzemeltetése, amely nem egészségügyi költésként van elszámolva, hanem van egy olyan sor az EUROSTAT-ban, hogy közszolgáltatások fenntartása. Magyarország másfélszer annyit költ erre, mint az uniós átlag, és ebből több mint 120 milliárd forint a kórházak üzemeltetése. De ide tartozik a teljes rezsivédelem is, ezen a soron számolódik el a kórházak rezsitámogatása, ami szintén 100 milliárd forint

 – sorolta.

Takács Péter arról is beszél, hogy minden évben sláger téma az is, hogy ne legyen tüűzijáték, és bezzeg ezt a pénzt el lehetne költeni kórházakra is, valamint elemezte Magyar Péter legújabb ígéreteit is – az ezzel kapcsolatos részleteket, abeszélgetésről szóló teljes tudósítást ITT tudja elolvasni

A Harcosok órájának szerdai műsorát itt nézheti meg: 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
