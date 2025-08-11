1 órája
Donald Trump kikérte Orbán Viktor véleményét a háborúról
Donald Trump hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, hogy kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz–ukrán háború ügyében, és nagyra értékelte a magyar miniszterelnök bölcsességét. Az amerikai elnök arról is beszélt, milyen várakozásai vannak a hamarosan esedékes tárgyalásán Vlagyimir Putyinnal.
Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában 2025. augusztus 11-én
Forrás: MTI/EPA pool
Fotó: Will Oliver
Donald Trump hétfői sajtótájékoztatóján beszélt az orosz–ukrán háború rendezéséről és a közelgő találkozójáról Vlagyimir Putyin orosz elnökkel − olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
Az amerikai elnök a tájékoztatón elmondta,
kikérte Orbán Viktor véleményét is a konfliktus rendezése kapcsán.
Újságírói kérdésre válaszolva, amely azt firtatta, hogy Oroszország legyőzhető-e a háborúban, úgy válaszolt:
Ugyanezt kérdeztem egy nagyon okos embertől, Orbán Viktortól, Magyarország miniszterelnökétől, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha azt mondaná: »Micsoda hülye kérdés!«. Azt mondta, »Oroszország egy erős ország, amely háborúkban nyerte meg a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó«
– fejtette ki az amerikai elnök.
Trump puhatolózó jellegű, de konstruktív tárgyalásra számít Putyinnal
Donald Trump elmondta, hogy az orosz államfővel konstruktív megbeszélésre számít, és hozzátette, hogy azt követően azonnal tájékoztatni fogja Volodimir Zelenszkijt és az európai vezetőket is arról, hogy milyen egyezség lehetséges. Trump az orosz elnökkel tervezett találkozó lehetséges kimenetelei között említette ugyanakkor azt is, hogy feláll az asztaltól, és azt mondja „végeztem”.
Meg fogjuk látni, hogy mi Putyin elnök elképzelése, és amennyiben ez egy tisztességes megállapodás, akkor azt közvetítjük az Európai Unió vezetői felé, a NATO vezetői felé és természetesen Zelenszkij elnök felé, akit tiszteletből elsőként hívok majd fel, azt hiszem
– mondta el az amerikai elnök, és hozzátette, akár arra a következtetésre is juthat, hogy „sok szerencsét, folytassátok a harcot”, de arra is, hogy lehetséges a megállapodás.
Trump a közbiztonság helyreállításának érdekben a Nemzeti Gárda egységeit vezényli Washingtonba
Az amerikai elnök azt is közölte, hogy a következő találkozónak már Zelenszkij és Putyin között kellene megtörténnie, és hangsúlyozta, ennek létrejöttén dolgozik, és szükség szerint azon harmadik félként ő is részt vesz.
Trump kijelentette, hogy soha nem volt barátja Oroszországnak, de mindig „jól kijött” Putyinnal orosz elnökkel, és azt is kifejtette, hogy Zelenszkij ukrán elnökkel is "jól kijön", ugyanakkor „súlyosan” nem ért egyet azzal, amit az ukrán államfő tett, mert „ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad megtörténnie”.
Kicsit zavar az a tény, hogy Zelenszkij azt mondja, alkotmányos jóváhagyásra van szüksége, hiszen ahhoz nem volt szükség jóváhagyásra, hogy háborúba vonuljon
– fejtette ki az elnök azzal kapcsolatban, hogy egy lehetséges békemegállapodás területcserével is járhat. Trump elmondta, célja, hogy Ukrajna visszakapjon bizonyos, jelenleg orosz megszállás alatt álló „elsőrendű” tengerparti területeket.