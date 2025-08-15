50 perce
Trump Alaszkába tartva figyelmeztette Putyint
Donald Trump az Alaszkába tartó útja során hangsúlyozta, hogy nem lép üzleti kapcsolatba Oroszországgal, amíg az ukrajnai háború és a vérontás nem ér véget. Kiemelte, hogy a területi kérdésekben Ukrajnának kell döntést hoznia, és lehetségesek biztonsági garanciák is, de ezek nem a NATO keretében valósulnának meg. Trump figyelmeztette Putyint, hogy a konfliktus folytatása súlyos gazdasági következményekkel járhat.
Trump úton Alaszkába kemény üzenetet küldött Putyinnak
Forrás: AFP
Donald Trump amerikai elnöki az Alaszkába tartó úton, az Air Force One fedélzetén utazó újságíróknak adott interjút − adta hírül a Magyar Nemzet.
Trump az újságíróknak megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „sok üzletembert” hoz magával Oroszországból, és hozzátette:
Ez tetszik nekem, mert üzletet akarnak kötni.
Titkos részletek szivárogtak ki a Trump–Putyin-csúcstalálkozóról
Az amerikai elnök ezután azzal folytatta, hogy
De nem kötünk üzletet, amíg a háborút nem rendezzük (…) A háborúnak véget kell érnie, és a gyilkolásnak is be kell fejeződnie.
Trump szerint az Egyesült Államok a „világ legvonzóbb országa”, és Putyin „szeretne egy darabot ebből”, mert Oroszország „gazdaságilag nincs rendben”. Trump az alaszkai találkozó előtt Putyint okos fickónak nevezte, és hozzátette, hogy mindkét oldalról megfelelő szintű tisztelet van. Arra a kérdésre, hogy mit gondol Oroszország ukrajnai háborújáról, Trump azt felelte:
Putyin úgy véli, ez segít neki jobb megállapodást kötni, de valójában ez inkább árt neki.
Miként érinti a világot az alaszkai amerikai–orosz találkozó?
A Putyin–Trump-találkozó kulcsfontosságúnak ígérkezik mind az orosz–ukrán háború, mind az amerikai–orosz viszony alakulása szempontjából. Az alaszkai megbeszélésekkel kapcsolatban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója nyilatkozott az Origónak.
Orbán Viktor békemissziója új távlatokat nyitott megA Trump–Putyin-csúcstalálkozó most újabb fordulatot hozhat.
A szakértő szerint alapvetően négy lehetséges forgatókönyv van, ami kibontakozhat. Az egyik, hogy megegyeznek, a második eshetőség, hogy nem történik semmi. A harmadik forgatókönyv, hogy negatív kimenetele lesz a találkozónak: összevesznek, vagy olyan eredmény nélkül zárul a találkozó, hogy Trump élni fog a korábbi ultimátumával és szankciókkal lép fel Moszkvával szemben. A negyedik opció, – ami a mainstream sajtóban is megjelent – hogy olyan alkut kötnek az elnökök, ami az ukrán pozíciók feladásával jár, és amit megpróbálnak majd Ukrajnára kényszeríteni. Ezek az opciók a skála különböző pontjain helyezkednek el, eltérő valószínűséggel.
Az igazság az, hogy ha más találkozókat, – legmagasabb szintű találkozókat – nézzük az elmúlt évtizedekből, akkor azok soha nem jártak azonnali eredménnyel. Tehát a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy nem lesz eredménye a találkozónak.
– latolgatta a lehetséges forgatókönyvek esélyeit a szakértő.
A szakértő arra is választ adott, hogy szerinte hány százalék az esélye, hogy nem születik megállapodás. Erről bővebben ITT olvashat.