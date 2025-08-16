Befejeződött az amerikai–orosz elnöki találkozó, Trump és Putyin sajtótájékoztatót tart (frissül)

Cikkünk frissül!

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök néhány órával ezelőtt érkezett meg Alaszkába, majd csaknem háromórás tárgyalást folytattak – adta hírül a Magyar Nemzet.

A hosszú megbeszélésen a két elnök mellett amerikai részről Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott, orosz részről pedig Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója volt jelen.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin a tárgyalást követően a sajtó elé állt, hogy beszámoljanak a megbeszélés eredményeiről. Vlagyimir Putyin nyitotta meg a sajtótájékoztatót, és kijelentette, hogy a tárgyalások „konstruktív légkörben, kölcsönös tiszteletben zajlottak”.

Nagyon alapos és hasznos tárgyalásokat folytattunk

– mondta, és köszönetet mond Donald Trumpnak az alaszkai csúcstalálkozó kezdeményezéséért.

Teljesen logikus, hogy itt találkoztunk, hiszen országaink, bár óceánok választanak el minket, szoros szomszédok.

- mondta Putyin, hozzátéve:

Amikor találkoztunk, amikor kiszálltam a repülőgépből, azt mondtam: Jó napot, kedves szomszéd! Örülök, hogy látlak.

Az orosz elnök arról is beszélt, hogy Trump elnökkel nagyon jó közvetlen kapcsolata van és többször is beszéltek.

Őszintén beszélgettünk telefonon

- emelte ki az orosz elnök, emlékeztetve: az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff többször is Oroszországba utazott.

Tanácsadóink és külügyminisztereink folyamatosan kapcsolatban állnak egymással. Önök is jól tudják, hogy az egyik központi kérdés az ukrajnai helyzet volt. Látjuk az adminisztráció előrelépését, hogy Trump elnök személyesen segítette elő az ukrajnai válság megoldását, és arra törekedett, hogy a lényegre térjen, hogy megértse, a történelem értékes.

- mondta Vlagyimir Putyin, aki kiemelte:

Mint már mondtam, az ukrajnai helyzet alapvető biztonsági fenyegetést jelent számunkra. Sőt, Ukrajnát mindig is testvérnemzetnek tekintettem, és ezt már többször is elmondtam, bármennyire is idegennek tűnik ez a jelenlegi helyzetben. Ugyanazok a gyökereink, és minden, ami ott történik, tragédia számunkra, szörnyű háború. Ezért az országunk őszintén érdekelt a konfliktus befejezésében.

Putyin úgy fogalmazott:

Ugyanakkor, ahhoz, hogy a rendezés tartós és hosszú távú legyen, meg kell szüntetnünk a konfliktus minden elsődleges gyökerét, elsődleges okait. Már többször elmondtuk, hogy figyelembe kell venni Oroszország összes korlátozását, és helyre kell állítani a biztonság igazságos egyensúlyát Európában és az egész világon, és egyetértünk Trump elnökkel, aki ma elmondta, hogy természetesen Ukrajna biztonságát is biztosítani kell.

Az orosz elnök hangsúlyozta:

Természetesen készek vagyunk erre.

Putyin kiemelte:

Remélem, hogy a közösen elért megállapodás segít majd közelebb hozni ezt a célt, és megnyitja az utat az ukrajnai béke felé. Elvárjuk, hogy Kijev és az európai fővárosok ezt konstruktívan fogadják, és ne akadályozzák a folyamatot. Ne tegyenek kísérletet arra, hogy háttéralkukkal provokációkat szítanak, és így torpedózzák a kialakulóban lévő előrelépést.

