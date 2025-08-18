Trump–Zelenszkij-találkozó: elkezdődött a megbeszélés az Ovális Irodában – frissül

Trump–Zelenszkij-találkozó: elkezdődött a megbeszélés

Megtiszteltetés az ukrán elnököt fogadni

– idézte élő tudósításában a Magyar Nemzet Donald Trumpnak az Ovális Irodában elhangzott szavait. Donald Trump egyúttal kiemelte: nemrég megbeszéléseket folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amelyek alapján úgy érzi elérkezhet egy megállapodás. Az amerikai elnök egyúttal nagyon fontosnak nevezte, hogy ennyi vezető gyűlt ma össze a Fehér Házba.

Donald Trump elnök találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. augusztus 18-án

Fotó: Anna Moneymaker / Forrás: Getty Images via AFP

Azt nem tudom megmondani, hogy mikor, de Zelenszkij és Putyin is azt akarja hogy vége legyen és vége is lesz

– hangsúlyozta az elnök újságírói kérdsre, hogy mikor fog véget érni a háború.

Zelenszkij megköszönte Donald Trump erőfeszítéseit és újfent hangsúlyozta: a vérontást meg kell állítani. Ezek mellett Zelenszkij egy levelet is átadott, amit a felesége írt Melania Trumpnak.

Zelenszkij is megérkezett– öltönyben

Az ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, Donald Trump pedig a bejáratnál fogadta.

Zelenszkij ezúttal öltönyben érkezett, miután a legutóbbi tragikus találkozás során ennek hiányát szóvá tette az amerikai elnök és csapata.

Trump–Zelenszkij-találkozó: Donald Trump az ukrán elnököt üdvözli

Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / Forrás: AFP

Megérkeztek az európai vezetők

Az európai küldöttségből Mark Rutte NATO-főtitkár nyitotta a sort, majd nem sokkal később Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Keir Starmer brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Alexander Stubb a finn elnök, a német kancellár Friedrich Merz, valamint Emmanuel Macron francia elnök is megérkezett a Fehér Házba.

Trump–Zelenszkij-találkozó: Ursula von der Leyen megérkezik a Fehér Házba

Fotó: Win McNamee / Forrás: Getty Images via AFP

Trump–Zelenszkij-találkozó: ekkor ülnek tárgyalóasztalhoz a vezetők

A washingtoni találkozó menetrendje szerint Donald Trump magyar idő szerint 19 órakor üdvözli Volodimir Zelenszkijt, a két elnök találkozója pedig 19:15 -kor kezdődik – írja a Telegraphra hivatkozva élő tudósításában Magyar Nemzet.

Washingtonon a világ szeme

Az amerikai elnök néhány napja Vlagyimir Putyinnal egyeztetett és Trump az alaszkai megbeszélés után az átfogó béke fontosságát hangsúlyozta. Augusztus 18-án Zelenszkij Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Donald Trumppal, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről egyeztessenek.