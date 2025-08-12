augusztus 12., kedd

Drága autók és bulik

1 órája

Tombol a luxus Ukrajnában, miközben a szegényeket a frontra küldik (videó)

Címkék#buli#háború#Volodimir Zelenszkij

Ukrajna egy kevésbé ismert arcára derült fény.

MW
Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Egyre több ukrán hal meg a háborúban, s miközben Volodimir Zelenszkij már a legfiatalabbakat is a frontra küldené, van egy réteg, amely minden alól mentesül és ugyanúgy éli a mindennapjait, mintha nem lenne háború – írja a Magyar Nemzet a V4NA cikke alapján.

Az ukrán gazdagok nemcsak a sorozás és a kényszersorozás alól mentesülnek a korrupció révén, de ugyanúgy folytatják luxuséletüket, mint korábban.

Ukrajna nagyvárosaiban a gazdagok luxusautókkal járnak.

@rudnes.mp4 Carspotting in Kyiv, Ukraine🇺🇦 #carspotting #luxurycars #ukraine #kyiv ♬ оригинальный звук - rudnes📸

A hétvégi bulik és a nyaralások ugyanúgy zajlanak, mintha nem lenne háború.

Odesszában a háború alatt is folyamatosan telt házzal működnek egyes szórakozóhelyek, és a tengerparti bulik is gyakoriak mind a mai napig.

További részletekért és még több videóért kattintson.

 

