1 órája

Tovább bővült a Zebra csapata, újonnan megnevezett alapemberekre derült fény

Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében elárulta, hányan csatlakoztak eddig a Zebra Digitális Polgári Körhöz. A politikus élcelődve szólt a „tisza-toszás trollok” és „liberális propagandisták” próbálkozásairól, akik szerinte be akarnak férkőzni a Zebra Digitális Polgári Körébe.

MW
Tovább bővült a Zebra csapata, újonnan megnevezett alapemberekre derült fény

Mielőtt bemutatnánk a Zebra legújabb alapembereit, érdemes megjegyezni: élvezetes figyelni, ahogy néhány tisza-toszás troll és liberális propagandista próbál beférkőzni a Zebra digitális polgári körébe – írta Kocsis Máté a Facebookon. 

Ez az igazi vergődés, balfácánok!

– tette hozzá.

A Zebra alapembereinek és gondozóinak száma 30-ról 50-re bővült. A korábban bemutatott tagokhoz azóta csatlakozott a miniszterelnök is a szakértőjével.

Az újonnan megnevezett alapemberek:

  • Ovádi Péter
  • Schauer Viktor
  • Illés Boglárka
  • Takács Péter
  • Fricz Tamás
     
  • Forgács István
  • Kökény Dani
  • Széles Diána
  • Lentulai Krisztián
  • Harcsa Norbert
     
  • Nemcsák Károly
  • Elek Gábor
  • Halkó Petra
  • Gór-Nagy Miklós
  • Klausmann Viktor
     
  • Balsai István
  • Szucsánszki Zita
  • Kautzky Armand
  • Hampel Katalin
  • Kovács Zoltán

Köszönjük nekik és az immár közel tízezer fős csoporttagnak a csatlakozást, hamarosan folytatjuk!

– zárta bejegyzését Kocsis Máté.

 

