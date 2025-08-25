19 perce
Zelenszkij ugyanazt teszi, amiért korábban panaszkodott
Az olajvezetékek után újabb ukrán támadás érte Oroszországot, most egy atomerőművet. A kettős mérce ismét szembeötlő: Brüsszel hallgat, Zelenszkij pedig folytatná a háborút minden áron.
Augusztus 24-én – Ukrajna nemzeti ünnepén – drónok csaptak le az oroszországi Kurszki atomerőműre, ahol egy transzformátor megrongálódott, ami a reaktor teljesítményének 50 százalékos visszaeséséhez vezetett, de szerencsére a sugárzási szint az erőműben és a környékén sem haladta meg a megengedett érteket. Most atomerőművet ért ukrán csapás, ezt megelőzően pedig több alkalommal a Barátság kőolajvezetékre támadott Ukrajna, ezzel pedig veszélyeztetik a magyar és a szlovák energiaellátás biztonságát is.
Zelenszkij folytatja az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az Ukrán Fegyveres Erők a kijevi nyilatkozatok ellenére is csapásokat mérnek az orosz energetikai létesítményekre, ami hosszú ideje fennálló probléma.
Amikor az ukránok támadnak, akkor az jogos csapás az orosz háborús gépezet ellen?
Az ukránok sorozatos támadásai a Barátság kőolajvezeték ellen komoly feszültséget okoztak Magyarországon is. A magyar kormány mérlegelte a válaszlépéseket, miközben a nemzetközi politikai nyomás is növekszik. Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint a helyzet mögött célzott ukrán akciók állnak, amelyek Budapest és az EU politikai döntéseit célozzák.
Bár hivatalosan nem ismerik el, az ukrán sajtó szerint a cél Budapest megleckéztetése
– mondta a szakértő. A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, hogy bár a magyar miniszterelnök jelezte, napok alatt képes lenne Ukrajnát megbénítani, a kormány nem kíván ilyet tenni, mivel a cél a béke fenntartása és a humanitárius támogatás biztosítása.
Orbán Viktor: Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyékaVolodimir Zelenszkij nyílt támadása és fenyegetőzése Magyarország ellen nem marad következmény nélkül.
Az esetre a szlovák külügyminiszter is reagált: a Barátság vezeték elleni támadások Ukrajnának is ártanak. A Slovnaft finomító az orosz olajból előállított dízel révén Ukrajna havi fogyasztásának mintegy tíz százalékát fedezi:
Érthetjük Ukrajna nehézségeit, de ezzel saját érdekeit is károsítja, hiszen fennáll a veszély, hogy üzemanyag nélkül marad
– fogalmazott. Blanar arra is emlékeztetett, hogy az Európai Unió 2025 januárjában megerősítette: az energetikai infrastruktúrát sérthetetlennek kell tekinteni, és felszólította mind Moszkvát, mind Kijevet ennek tiszteletben tartására.
Amikor az oroszok támadtak, Zelenszkij panaszkodott
Tavaly év végén az ukrán elnök X közösségi oldalán panaszkodott arról, hogy Oroszország folyamatosan próbálja megbénítani Ukrajna villamosenergia-rendszerét azzal, hogy hatalmas légitámadásokat indít, hogy megtörje a sötétben, folyóvíz és fűtés nélkül maradt civilek akaratát.
Ez egy szándékos, cinikus terrortámadás volt a lakosság ellen. Minden rakéta az energetikai infrastruktúrát célozta
– írta közösségi oldalán az ukrán elnök.
Ukrajna szövetségesei Brüsszelben elfogadhatónak tartják, ha Kijev orosz kézben lévő energetikai létesítmények ellen hajt végre támadásokat, mondván, ezek az orosz háborús gépezetet bénítják. A kérdés adott, mikor fogják Kijevvel is betartatni az Európai Unió saját szabályát, hogy az energetikai infrastruktúrát sérthetetlennek kell tekinteni?
