A digitális polgári körök találkozójára invitál a miniszterelnök

„Ne hagyd ki! Holnap 16:00-kor élőben itt, a Facebookon!” – invitálja egyúttal az érdeklődőket a digitális polgári körök találkozója élő közvetítésének képernyője elé a miniszterelnök, aki egy tréfás képet is megosztott, amely a Zebra Digitális Polgári Körre utal, és amelyen a zebrákkal szemben egy rejtélyes alak sötét sziluettje áll. Mint korábban megírtuk, a Zebra Digitális Polgári Kör az álhírek elleni küzdelem jegyében alakult.