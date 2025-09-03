A Fidesz–KDNP vagy a Tisza Párt vezet? Lássuk a számokat!

Bár sorra jelennek meg ellenzéki közvélemény-kutatások, amelyek a Tisza Párt vezetését igyekeznek kommunikálni, érdemes megnézni, hogy ezek a kutatóintézetek a 2022-es országgyűlési választásokat megelőző politikai szezonkezdéskor milyen számokat hoztak nyilvánosságra. A Magyar Nemzet összevetette a Republikon Intézet eredményeit a Nézőpont Intézetével.

A Republikon Intézet szerint 2025 augusztusában a Tisza vezet, 2021 augusztusában szintén a baloldal előnyét mérték

Forrás: Magyar Nemzet grafika

A Republikonnál 2021 augusztusában

a Fidesz–KDNP támogatottságát 45 százalékra mérték,

míg a baloldalét 52 százalékra (a DK-t 17, a Jobbikot 15 százalékra, a Momentumot nyolc százalékra, az MSZP-t hét százalékra, az LMP-t három százalékra, a Párbeszédet pedig kettő százalékra).

A Nézőpont Intézet 2021. augusztusi felmérésében ehhez képest azt írták, hogy a parlamenti választások előtti utolsó nyáron is meg tudta őrizni érdemi előnyét a Fidesz a baloldallal szemben. A teljes felnőtt népességben a júniusi 40-ről augusztusra 45 százalékra emelkedett a Fidesz-szimpatizánsok tábora, míg a baloldalé 36-ról 42-re nőtt.