A Tisza Párt új embere 125 millió forint közpénzt tüntetett el korábban a MOB elnökeként (videó) című cikkükben valótlanul híreszteltük, hogy Kulcsár Krisztián a MOB elnökeként 125.000.000 Ft közpénzt tüntetett el, ezzel azt a hamis látszatot keltve, hogy törvénytelen eszközökkel jutott hozzá azon összeghez, ami őt a 2017–2022. januári időszakban betöltött MOB elnöki tisztsége alapján jogszerűen járó tiszteletdíjként, illetve költségtérítés formájában megillette.