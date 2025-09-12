szeptember 12., péntek

Megdöbbentő

21 perce

A tiszások újabb kivégzésekre buzdítanak, ezúttal Márki-Zay vezérletével

Címkék#tiszás aktivista#polgármester#Márki-Zay Péter

Márki-Zay Péter polgármester a környékbeli tiszás aktivistákkal együtt egy olyan utcai demonstrációt szervezett, amelynek a résztvevői az útra felvitt aszfaltrajzaikkal a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak.

A tiszások újabb kivégzésekre buzdítanak, ezúttal Márki-Zay vezérletével

Fotó: Gémes Sándor

A politikai gyűlöletkeltés újabb döbbenetes fejezetéhez, minden eddiginél alantasabb szintre érkezett Magyarország azzal, hogy Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a tiszás aktivisták körében vezető szerepet vállalt abban a performanszban, amelyet a Lázár János batidai vendégházához vezető úton szerveztek meg - írta az Origo.

Az úgymond „felnőtt aszfaltrajzoló versenynek” meghirdetett demonstráción olyan „műalkotások” születtek, amelyek gyakorlatilag több nyílt erőszakra való buzdítást is tartalmaztak.

Az egyik rajz azt a döbbenetes feliratot hordozta, hogy: „LJ = CKirk”, (azaz Lázár János = Charlie Kirk) egyértelmű utalásként arra, hogy a szervezők Lázár Jánosnak ugyanazt a sorsot szánnák, mint ami az amerikai jobboldali, keresztény influenszert, Charlie Kirköt érte, akit alig két nappal korábban politikai merényletben meggyilkoltak.

A sokkoló üzenetek sora azonban ezzel még nem ért véget, mert a Márki-Zay Péter által szervezett gyűlölettalálkozó körülbelül 20-30 főnyi résztvevője lelkes „mocskos Fidesz” skandálások közepette felrajzolta a „Könyörgöm, akasszuk fel!” feliratot is, egyértelműen nyíltan buzdítva Lázár Jánosnak, illetve a baloldal minden politikai ellenfelének a megölésére.

A teljes cikk és a képgaléria itt tekinthető meg.

