Alapjogokért Központ: a kormánypártok előnyben, a Tisza Párt megtorpant
A Fidesz–KDNP kedvezőbb helyzetből várhatja az őszi politikai idény kezdetét. Az Alapjogokért Központ elemzése szerint a kormánypártok 2025 nyarára Orbán Viktor vezetésével stratégiai és taktikai előnybe kerültek, miközben a Tisza Párt lendülete megtört, a Tisza-adó körüli botrány pedig tovább gyengítette pozíciójukat.
A Tisza Párt megtorpant, a Tisza-adóról szóló hírek pedig végképp megingatták pozícióját – derül ki az Alapjogokért Központ elemzéséből
Az ukrán kémbotrány kitörése óta lendületet veszítő Tisza Párt gyenge nyári teljesítményét azzal tetézte, hogy kiszivárogtak a személyi jövedelemadó erőteljes emeléséről szóló tervei.A hírek szerint többkulcsos szja-t vezetnének be, és felülvizsgálnák a családi adókedvezmények rendszerét is, vagyis a rezsicsökkentés után a magyar emberek szociális biztonságának újabb támpillérei kerültek veszélybe − emlékeztet a Magyar Nemzet.
Az ennek cáfolatára tett kísérletet semmissé tették Tarr Zoltán választás előtt elhangzott őszödi beszédként értékelhető mondatai, melyek szerint a tervek felfedése politikai bukáshoz vezethet. Ezzel szemben a jobboldal új perspektívát kínál az országnak a családoknak járó szja-kedvezményeket kiterjesztő adóforradalommal, az online honfoglalást szorgalmazó digitális polgári körök megvalósításával, valamint a fiatalok számára kedvezményes lakásvásárlási feltételeket lehetővé tevő Otthon start programmal.
Míg Orbán Viktor a nemzetközi szálakat mozgatni képes szereplőként jelent meg a diplomáciai térben, akinek tanácsaira az Egyesült Államok elnöke is támaszkodik, Magyar Péter csupán egy Brüsszelből mozgatott szálacskaként, az őt kezében tartó erők feje, Ursula von der Leyen pedig ismét európai katonák Ukrajnába vezényléséről beszél.
A 2026-os országgyűlési választást megelőző utolsó nyár a belpolitikai színtéren is mozgalmasabbnak bizonyult a szokásosnál