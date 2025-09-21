2 órája
Baloldali kritikák Ruszin-Szendi fegyverbotránya miatt
Baloldali jogi szakértőtől kapott éles kritikát Ruszin-Szendi Romulusz a fegyverbotránya miatt. Magyar György ügyvéd egy online műsorban gúnyos megjegyzésekkel és éles jelzőkkel bírálta a volt vezérkari főnököt, kiemelve, hogy szerinte számos hibát követett el az ügy kezelésében.
Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök
Fotó: Hatlaczki Balazs
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa több súlyos hibát követett el azzal, hogy lőfegyverrel vett részt egy lakossági fórumon – ezt Magyar György hangsúlyozta a Klikk TV legutóbbi adásában. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a baloldali ügyvéd kiemelte, hogy az önvédelmi célból viselt fegyvert az előírások szerint kívülről nem látható módon kell hordani.
„Önvédelmi fegyver viselésére nagyon szűk kör jogosult, körülbelül két- háromezer engedély létezik. Csak azok kérhetik, akik hivatásuknál fogva veszélyeztetettek, például ügyészek, bírók vagy parlamenti képviselők. Egy volt legfőbb ügyész esetében például nem tudjuk megmondani, hord-e fegyvert, mert az nem látszik rajta. Nem a derekán viseli, mint egy vagyonőr vagy rendőr, tehát rejtve kell tartani az önvédelmi fegyvert, kivéve, ha valaki felmentést kap ez alól” – fejtette ki Magyar György.
Ruszin-Szendi Romulusz már gyerekként a fegyvereket választotta
Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben a szóban forgó tiszás fórum helyszíne a gyülekezési törvény hatálya alá esett, akkor az egykori vezérkari főnöknél sem fegyver, sem annak látszó tárgy, de még csak egy bugylibicska sem lehetett volna.
