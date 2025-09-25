Már a baloldali sajtó is meghátrált, gyakorlatilag elismerték, hogy álhírkampány folyik

„A jelenleg zajló alaptalan rágalmazás és lejárató kampány valójában a gyermekvédelemnek árt a legtöbbet, mert aláássa a belé vetett társadalmi bizalmat” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója a Szőlő utcai hamis pedofilügy kapcsán rámutatott: a politikában a vádak megfogalmazását jellemzően megelőzi a bizonyítékok napvilágra kerülése. Mint írta, általában úgy születnek politikai ügyek, hogy olyan tény kerül felszínre, amely kapcsán felmerül a politikai felelősség kérdése – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Szerinte most azonban ennek épp az ellenkezője történik. Összehangolt akció keretében próbálnak meg egyesek ügyet kreálni, amelyről fokozatosan kiderült, hogy légvárra épül:

nincs kiskorú érintett,

nincs politikus érintett,

semmilyen bizonyíték nem támasztja alá a megfogalmazott vádakat, és

amikor hatóság előtt kellett tanúvallomást tenni, akkor minden beidézett személy elismerte, hogy az állításaik nem megalapozottak, „csak hallották” őket.

Visszavonulót fújnak a baloldali újságok az álhírügyben

Orbán Balázs rámutatott: mindezek fényében az ügy gerjesztői valójában minden alap nélkül vádaskodtak – aminek következtében immár az ő politikai felelősségük merül fel.

Aláhúzta: mivel a helyzet kezd egyre világosabban kirajzolódni, el is indult a gyermekvédelem iránt elkötelezett jó szándékúak és az ügy gerjesztésében érdekelt rossz szándékúak szétválása. A józan hangok a rossz szándékok lelepleződése után hátrébb léptek és lehiggadtak. Kiemelte:

még a legnagyobb baloldali újságok is elkezdtek visszafogottabb hangnemben beszámolni a dologról, és gyakorlatilag elismerték, hogy az ügyet gerjesztők nem tudják bizonyítani az állításaikat, vagyis álhírkampány zajlik.

Ma már csak azok hangoskodnak, akik a leggátlástalanabb eszközöktől sem riadnak vissza, és akik a valóságtól a leginkább elszakadtak. Mint írta, politikusként és egyszerű magyar állampolgárként azt várja el a gyermekvédelemtől, hogy az intézmények valóban a gyermekek védelmét szolgálják: szűrjék ki a fiatalkorúakra káros személyeket, és ha mindezek ellenére mégis történik egy tragikus eset, akkor annak feltárása és a felelősök megnevezése minél hamarabb megtörténjen.