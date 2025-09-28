Dezinformációs tevékenységet folytat Magyar Péter

Még a szombati napon is közölt olyan posztokat hivatalos Facebook-oldalán Magyar Péter, amelyben Semjén Zsolt szerepét firtatja a Szőlő utcai álhírbotránnyal kapcsolatban. Mindezt annak ellenére teszi, hogy már napok óta nyilvánosak az információk, miszerint az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta:

a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben

– írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter Szekszárdon

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben. A lap leszögezi: a dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét. Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta.

Káncz Csaba tanúkihallgatása során pedig azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család tagja mondta ezt neki.

Azóta az is kiderült, hogy a Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is.

Magyar Péter nemrég arról hazudozott, hogy a kormány által elindított Otthon start program miatt már most 20 százalékkal emelkedtek az árak, majd ősszel még ugyanennyit fognak A Tisza Párt elnöke teljes pályás letámadást indított az Otthon start program ellen:

először országjárása mezőhegyesi megállóján hergelte a népet.

– Most is bevezetnek egy programot, aminek az az eredménye, hogy két hét alatt húsz százalékkal nőnek az ingatlanárak, nem csak Budapesten, mindenhol – hangoztatta, majd hosszasan bizonygatta állítása igazát, azzal alátámasztva, hogy állítólag ezt több fiatal is megerősítette neki. Mindezt megtoldották még azzal, hogy a Tisza Párt még Facebookon is szentelt egy posztot a témának, amiben kiemelték, az árak a jövő évben még ezenfelül is emelkedni fognak 20 százalékot.