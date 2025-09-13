Drónveszély miatt riasztották a légierőt Lengyelországban és Romániában

Ma délután az Operatív Parancsnokság bejelentette, hogy lengyel harci repülőgépeket riasztottak az Ukrajna felett fenyegető dróntámadások miatt. A lublini repülőteret bezárták, és riasztást adtak ki a lublini tartomány több megyéjének lakói számára – közölte Karol Nawrocki a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

Lengyel harci gépek egy légi bemutatón

Fotó: Aleksander Kalka / Forrás: NurPhoto via AFP

A lengyel elnök hozzátette, hogy lengyel és szövetséges repülőgépek működnek a légtérben, és a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszerek magas készültségi állapotban voltak.

A lengyel hatóságok tájékoztatása szerint ezek az intézkedések megelőző jellegűek, és céljuk a légtér biztosítása és a polgárok védelme, különösen a veszélyeztetett területhez közeli területeken. A lengyel elnök arról is beszélt, hogy figyelemmel kíséri a jelenlegi helyzetet – írta a wpolytice.pl.

Folyamatosan tájékoztatnak a légterünk megelőző megfigyeléséről. Mindig a lengyel hadsereg és a lengyel szolgálatok bejelentéseire támaszkodjanak

– kérte az elnök.