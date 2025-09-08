2 órája
Elemző: akasztásról beszélni akármelyik embertársunkkal kapcsolatban teljes mértékben elfogadhatatlan
Akasztásról beszélni akármelyik embertársunkkal kapcsolatban teljes mértékben elfogadhatatlan. „Sajnos azt kell mondanunk, hogy ez beleillik a Tisza Párt miliőjébe” − mondta az Alapjogokért Központ elemzője, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) alapítója az M1 aktuális csatornán hétfőn annak kapcsán, hogy vasárnap Kötcsén akasztást emlegetve halálosan megfenyegették a közmédia riporterét a Tisza-aktivisták.
Egy gyűlöletre alapozott párt, mint a Tisza az szélsőséges, fejtette ki Gajdics Ottó Az igazság órája műsorban
Szűcs Gábor hozzátette: szintén Kötcsén Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt vezető politikusa többször arrébb lökte a Mandiner újságíróját. Ha Ruszin-Szendi Romulusz ilyen példát mutat, ha Magyar Péter arról beszél, hogy a Hír TV munkatársait a Dunába lökné, mit várunk a követőiktől? − tette fel a kérdést.
komoly felelőssége van a politikusoknak abban, hogy mit mutatnak követőiknek.
Az Orbán Viktor által bejelentett, a Tisza Párt adóterveiről szóló nemzeti konzultációval kapcsolatban elmondta: a sajtóhoz eljutott Tisza-adóterv szerint már bruttó 416 ezer forintos havi jövedelemtől 22 százalékos szja-t kellene fizetni, a változás minden magyar családot érinthet. Amikor a teljes magyarságot érintő kérdésről van szó, a kormány demokratikus módon megkérdezi az embereket róla. Három hónappal ezelőtt az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló konzultáció után a kormányfő azt képviselte Európai Tanács ülésén, amit a véleménynyilvánító szavazáson az emberek adtak neki.
Antidemokratikusnak nevezte azt a hozzáállást, ha valaki eltitkolja, milyen adóprogramot szeretne.
Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke fogalmazott az adótervekről úgy, hogy „választást kell nyerni, azután mindent lehet”. Ez egy antidemokratikus hozzáállás, ami azt jelenti, hogy át fogják verni a szavazókat.
Szűcs Gábor elmondta, hogy a NEM figyelemfelhívó kampányt indít, a Tisza adóterve ugyanis minden magyar családot érint: tíz- százezreket vennének ki havonta az emberek zsebéből. Egy kezdő tanártól 16 ezer, egy legmagasabb bérsávban lévő dolgozótól 153 ezer, egy átlagosan kereső mozdonyvezetőtől 40 ezer, egy autóbuszvezetőtől 18 ezer, egy védőnőtől 23 ezer forintot, egy átlagos bért kereső szakorvostól 210 ezer forintot minden hónapban. Úgy kampányolnak, hogy eltitkolják a programjuk legfontosabb részét a nyilvánosság előtt, majd, amikor eljut a sajtóhoz, letagadják. A választások tisztaságának része az, hogy nyíltan kampányoljanak a pártok. A Tisza Párt viszont ezt szeretné eltitkolni.
Magyar Péterék keresik Brüsszel kegyeit, utasításuknak megfelelően politizálnak
− hangsúlyozta az elemző az M1 műsorában.