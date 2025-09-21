1 órája
Kocsis Máté kemény üzenete a Tisza Párt vezetőjének
Kocsis Máté a digitális polgári körök Papp László Sportarénában tartott találkozóján elhangzott nyitóbeszédéből közölt részletet Facebook-posztjában. A frakcióvezető a posztban élesen bírálta a Tisza Párt vezetőjét, és azzal vádolta: a párt valódi terve egy, a választásokig titkolt adóemelés.
„Ellopta az egyik szép folyónk nevét, szigeteket is álmodott hozzá, de egyre inkább úgy fest a helyzet, hogy ebből csak egy holtág lesz.” – mutatott rá közösségi oldalán Kocsis Máté, aki felszólalt a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóján.
Kocsis hozzátette: Tarr Zoltán elszólása leplezte le a Tisza valódi tervét, amely a választások utánra időzített adóemelésről szól, hiába próbálják ezt elhallgatni.
Mióta kiderült ez a turpisság és ez a karcsúsított méregzsák, slimfit torreádor válságkommunikációs üzemmódra kapcsolt, és lássuk be, hogy a legnagyobb álhír mégiscsak az, hogy ő adót akar csökkenteni. Ha így lenne, akkor miért kellene titkolózni tavaszig? A helyzet az, hogy lebuktak. Ennek a csávónak az egész pályafutása egy nagy álhír.
Kocsis szerint egyértelmű, hogy
a Tisza Párt valódi terve adóemelés, amit a választásokig titkolni akarnak, majd utána vezetnének be.