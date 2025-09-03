szeptember 3., szerda

Harcosok órája

2 órája

Kocsis Máté szerint Magyar Péter most fél (videó)

Címkék#Harcosok órája#Kocsis Máté#Magyar Péter

A Harcosok órája vendége volt Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. A politikus jelezte, hogy Magyar Péter mindig is a másik politikai oldalhoz tartozott, ahogyan az egész családja is, korábban plusz egy főként tűrték meg például Kötcsén is.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Parlamenti csataterek - Kossuth tértől Brüsszelig című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én

Forrás: MTI

Fotó: Vasvári Tamás

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője követte Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont vezetőjét Harcosok órája mai adásában. A blokk központi témája a Tisza Párt adóemelési terve (többkulcsos szja) és a körülötte zajló kommunikáció. Az Index által „egy hete és egy napja” megírt ügy óta a Tisza és baloldali portálok (Telex, 444, HVG, RTL, 24.hu) tagadnak és terelnek. A vita kulcsszereplője Tarr Zoltán, tiszás alelnök, kiszivárgott beismerése mellett a párt több lényeges ügyet (pl. Ukrajna, LMBTQ, EU-viszony, migráció, rezsi) tudatosan titkol a voksolásig; ezt erősíti, hogy egy másik tiszás Etyeken konkrétan az Ukrajna- és LMBTQ-témák kerüléséről beszélt.

Kocsis Mété és Németh Balázs a Harcosok órájában 2025. szeptember 3-án
Forrás: Magyar Nemzet/képernyőfotó

Magyar Péter következetesen hárít (AI, hamisítás, „összevágott” felvétel), miközben a Tarr-videó kapcsán is ellentmondásosan nyilatkozott.

A „tagadd a nyilvánvalót” panel a Tisza belső, leglojálisabb magjánál működik, akik hosszú hónapokig ugyanazt a narratívát ismétlik.

A liberális sajtó „kidumálja” Tarr mondatait, relativizálják a „választás után bármit lehet” értelmezést, ahelyett, hogy rákérdeznének: mi az a „számtalan dolog”, amiről nem beszélnek a választásokig – hangzott el az adásban, amit a Magyar Nemzet szemlézett.

A Tisza szakértői köre Dálnoki Áron, „Zita néni” (Petsching Mária Zita, Kéri László felesége) szerint a progresszív adózás mellett az áfacsökkentés csak más adók emelésével finanszírozható. A baloldal szerint „igazságosabb” a magasabb jövedelmeket aránytalanul nagyobb kulccsal terhelni. A Tisza Párt nem elszólta magát, hanem következetesen ezt vallja, csak nem vállalja nyíltan a választások előtt Kocsis Máté szerint.

Tölgyessy Péter friss nyilatkozatában a Tiszát „minden korábbinál felkészületlenebb és alakulattalanabb” pártnak írja le; kormányra kerülésük súlyos kockázat, ezért a „majd a választás után beszélünk róla” logika veszélyes. 

Kocsis Máté kiemelte: a 15 éve ellenzékben lévő baloldal mindent alárendel a hatalomszerzésnek, ami egy bizonytalan nemzetközi környezetben különösen kockázatos „emberkísérlet”.

Emellett már csak hab a tortán, hogy a korábban SZDSZ-es hátterérű Magyar Péter, úgy tűnik, elfelejtette korábbi nyilatkozatait, amelyben liberális szimpátiájáról beszélt, manapság folyamatosan jobboldalinak sorolja be magát is és családját is.

Szerintem ő most fél

 – közölte Kocsis Máté Magyar Péter elmúlt hetekben mutatott viselkedése kapcsán.

Hozzátette: 25 éve ismeri már Magyar Pétert, és mindig is SZDSZ-es volt ő is és a családja is, oda húztak, oda kötődtek. 

A beszélgetés teljes szemléjét itt tudja elolvasni

