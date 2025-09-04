Kocsis Máté szerint „most érne véget a Tisza Párt története” (videó)

„Egy normális politikai klímában most érne véget a Tisza Párt története” – mondta Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában.

A Fidesz frakcióvezetője még a Tranziton ezzel utalt a Tarr Zoltán által bevallott dolgokra, mint az, hogy a Tisza Párt adót emelne, valamint hogy titkolózniuk kell a magyarok előtt, mert ha kiderülnének a terveik, akkor megbuknának.