Gulyás Gergely: hatalmas veszélyt jelentene Magyarország számára a leválás az orosz olajról (élő)

A fix 3 százalékos hitel ügyintézése folyamatos és gördülékeny, naponta átlagosan ezren érdeklődnek a konstrukció iránt – számolt be a kormányinfón Gulyás Gergely – írja tudósításában a Magyar Nemzet. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: eddig mintegy 15 ezren igényelték a kedvezményes otthonteremtési hitelt. Augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt az ingatlaneladással kapcsolatban feladott hirdetések száma.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 25-én

A kormány szerdai ülésével kapcsolatban a tárcavezető kiemelte: áttekintették a családtámogatások rendszerét, és azt a megállapítást tették, hogy jelentős eredményeket sikerült elérni az elmúlt tizenöt évben a családalapítás terén.

A munkát és a családalapítást egyaránt büntető többkulcsos helyett egykulcsos adót vezettünk be, és jövőre már csaknem 5000 milliárd forintot szán a kormány a családok támogatására

– jelentette ki Gulyás Gergely. Hozzátette: az elmúlt években összesen 350 ezer család kapott segítséget a saját otthon megteremtéséhez. Hangsúlyozta: minden családtámogatással kapcsolatos döntés fedezete biztosított az idei és a jövő évre is.

A miniszter beszámolt róla, hogy a nemzeti konzultációban lesz kérdés Magyarország energiaellátásáról, energiabiztonságáról is. Arra várnak választ, hogy Magyarország az oroszoktól vagy más forrásból szerezzen-e be gázt. Ugyanis vita van az orosz energiahordozókról való leválásról, mert az nagy kockázattal jár. Felhívta a figyelmet az IMF jelentésére, amely szerint 2027 végére az orosz embargó komoly hatással lesz a magyar gazdaságra: akár a GDP 4 százaléka is rámehet. Tízmilliárd dollárba kerülne a leválás úgy, hogy közben az energiabiztonság nem garantálható.

A kormány úgy látja, hogy hazánk jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy Oroszország és Magyarország között az energiabeszerzés kapcsán a kapcsolat fennmaradjon. Újságírói kérdésre a tárcavezető beszámolt Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetéséről is. Emlékeztetett: a leválást az orosz gázról az EU évek óta próbálja kikényszeríteni. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy hazánk miért ragaszkodik a biztos energiabeszerzési forrásokhoz. A kormányfő elmondta, hogy az ország érdekében a rezsicsökkentéshez elengedhetetlen döntéseket hozta meg, és Donald Trump megértette ezeket a szempontokat. Magyarország mindenki másnál többet tett az energiabeszerzés diverzifikációja érdekében – emlékeztetett Gulyás Gergely. Ahhoz, hogy legyen földgáz, valakivel hosszútávú szerződést kell kötni, a kőolajnál még nehezebb a helyzet, mert az adriai vezeték kapacitásával kapcsolatban vannak problémák. Nem biztos, hogy tudunk vásárolni, de az igen, hogy lényegesen drágább lenne. Hazánknak nincs biztos alternatívája az orosz kőolajra – mutatott rá.