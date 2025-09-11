Gulyás Gergely: októbertől postázzák a Tisza-adóról szóló nemzeti konzultációt

A tárcavezető tájékoztatása szerint

3 hét alatt közel 30 ezer Otthon startos lakás megépítését célzó szándék érkezett a programirodához.

Mint mondta, új lakások épülnek majd, amelyek árukat tekintve felső korlátozással rendelkeznek majd. Hozzátette: azt várják, hogy ezek a számok a következő hetekben tovább fognak nőni, és el fogják érni az 50 ezres számot is.

A miniszter szerint a programmal az is jól jár, aki nem veszi fel, ugyanis jelentősen mérséklődtek az albérletárak, máshol pedig az árak növekedése mérséklődött. Az albérletek helyett ugyanis sokan élnek a hitel lehetőségével, így enyhül a nyomás az albérletpiacon. Úgy vélekedett, a program beváltotta a hozzá fűzött reményeket, így valós segítség azoknak, akik saját ingatlanban szeretnének élni.

Októberben indul a nemzeti konzultáció a Tisza kiszivárgott adóemelési tervéról

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a kormány tegnap tárgyalt a biztonsági helyzetről. A lengyeleket ért támadásról szólva elmondta, hogy a magyar kormány kiáll Lengyelország mellett. A Katarban történtekről elmondta, felvették a kapcsolatot a katari külügyminiszterrel, akiknek leszegettek: kiállnak Katar területi integritása mellett. Az orosz–ukrán háborúra kitérve hangsúlyozta, hogy közös érdekünk a béke, a harcok mielőbbi befejezése.