szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
XXI. Század Intézet

1 órája

Komoly előnyt szedtek össze nyáron a kormánypártok

Címkék#kormánypárt#Békés Márton#kormányoldal#politika#ellenzék

Az ellenzék eközben fáradtan áll rajthoz.

MW
Komoly előnyt szedtek össze nyáron a kormánypártok

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója szerint a kormányoldal számára egyértelműen több a kedvező jel: a tapasztalt vezetés, a nagy rutin, a szervezettség és a nyáron kialakított tematizációs fölény mind mellette szól – írja a Magyar Nemzet.

2025 nyarán a parlamenti ellenzék szőrén-szálán eltűnt a közélet arénájából, sőt egyenesen felszívódott, ami nem csak az Országgyűlés szünetének és a nyári szabadságolásoknak volt köszönhető. A korábbi baloldali összefogás pártjai közül csak az immár Gyurcsány Ferenc nélküli Demokratikus Koalíció mutat életjeleket, ám az is jelentősen megtépázva, legfeljebb az országos politika másodvonalában

– írta elemzésében a politológus.

A XXI. Század Intézet igazgatója a Tisza Párttal kapcsolatban kiemelte,

„az ellenzéki oldal vezető erejének sem szervezett pártja, sem egyéni képviselőjelöltjei, sem országos ügyei nincsenek. Brüsszeli és budapesti frakciójuk között több személyi átfedés akad, utóbbi vezetője le is mondott, a második-harmadik sorban pedig láthatóan emberszűkében vannak.”

Békés Márton szerint a Nemzet Hangja és a Voks 2025 szavazásokból jól látható, miként áll a két legnagyobb párt támogatottsága.

További részletekért kattintson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu