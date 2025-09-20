Lázár János: tegyük újra naggyá Magyarországot

– Nyugodtan mondhatjuk, hogy a mi politikai közösségünk az utcán született egy olyan korban, amikor ezért gumibot járt. A Fidesz mindig az utcán volt, ha kellett, tüntetett és harcolt, ha arra volt szükség, akkor ünnepelt – mondta a digitális polgári körök első országos találkozóján Lázár János - írta a Magyar Nemzet.

Az építési és közlekedési miniszter emlékeztetett: ott voltak, amikor a szabadságért kellett megküzdeni, és akkor is, amikor a szocialista miniszterelnök becsapta az országot.

– Miért ne lennénk most ott, amikor egy politikai erő hazugsággal akarja elnyerni a magyar emberek bizalmát? – tette fel a kérdést.

Miénk az utca, miénk itt a tér

– jelentette ki Lázár János, aki ezért járja Lázárinfókkal az országot, és erre biztatja politikustársait is. Hangsúlyozta: ki kell állni az emberek elé és bele kell állni a vitákba.

– Csak nekünk vannak igazán jó válaszaink – szögezte le.

Mint mondta, érti a kritikákat, az elismeréseket, és a jövőtől való bizonytalanságot. Az egész világon nagy változás jön, a mai korszak a fordulat korszaka. Egyes népek a helyes, mások a téves irányba fordulnak. Döntés kérdése, hogy a magyarok melyik irányt választják: felfordulás vagy nyugodt gyarapodás, liberális fordulat elszállt rezsiárakkal, új családmodellel vagy visszatérés a normalitáshoz, ami Európa keresztény hagyományán, az erős közösségeken és a nők tiszteletén alapul.

Becsicskulunk a liberális woke nyomulásnak vagy merünk magyar hazafiak lenni? Nekünk, magyaroknak még van választásunk.

– Korábban többnyire nem volt, legtöbbször mások döntöttek helyettünk, felettünk és rólunk. legutóbb Trianonban. Orbán Viktor politikája a mi politikánk – fogalmazott a tárcavezető.