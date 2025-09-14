szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beismerés

49 perce

Macron szerint a NATO felelős az ukrajnai háborúért

Címkék#orosz-ukrán háború#emmanuel macron#semlegesség#NATO#béke#Ukrajna

Megdöbbentő kijelentést tett Jeffrey Sachs amerikai közgazdász: elmondása szerint Emmanuel Macron francia elnök magánbeszélgetésük során azt állította, hogy a NATO a felelős az orosz–ukrán háború kitöréséért. A professzor szerint a béke elérésének alapfeltétele Ukrajna semleges státusza lenne.

MW

Az olasz Il Fatto Quotidiano napilap rendezvényén Jeffrey Sachs, a Columbia Egyetem professzora szenzációs állítást tett: elmondása szerint Emmanuel Macron francia elnök négyszemközt elismerte neki, hogy a NATO felelős az orosz–ukrán háborúért. Sachs hangsúlyozta, hogy Macron szavai teljesen ellentmondanak annak, amit a francia elnök nyilvánosan képvisel – hívta fel a nyilatkozatra a figyelmet a Magyar Nemzet.

BRUSSELS-EUROPEAN-COUNCIL-SUMMIT
Emmanuel Macron francia elnök egy magánbeszélgetésen tőle nem várt véleménynek adott hangot
Fotó: Martin Bertrand / Forrás: Hans Lucas via AFP

– Megkaptam a francia becsületrendet, és a magánbeszélgetésünkben Macron azt mondta: a NATO az oka a háborúnak – fogalmazott a professzor. Szerinte az Egyesült Államok és a szövetség keleti terjeszkedése idézte elő a válságot.

A rendezvényen Sachs kiemelte: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök sokat tehetne a béke előmozdításáért, ha nyíltan az Ukrajna semlegességén alapuló béke lehetősége mellett állna ki. 

Ha Olaszország változtat, Európa is változni fog. Nem vagyunk messze ettől a ponttól

– mondta.

A beszélgetés további résztvevői egyetértettek abban, hogy a béke elsődleges feltétele Ukrajna semlegességének elfogadása. Sachs úgy fogalmazott: „Van egy egyszerű módja a békének: Ukrajnának semlegesnek kell lennie, a NATO-nak le kell állítania a keleti terjeszkedést, az Egyesült Államoknak pedig fel kell hagynia Oroszország tönkretételének szándékával.”

Az esemény üzenete világos volt: a háború lezárásához nem fegyverekre, hanem politikai fordulatra van szükség, amelyben a semlegesség kulcsfontosságú szerepet játszik.

A beszélgetésről készült videót megtalálja a IDE KATTINTVA a Magyar Nemzet oldalán.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu