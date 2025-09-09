Börtönnel fenyegeti az újságírókat Magyar Péter, a MÚOSZ hallgat

Ezt követően, 2025. augusztus 30-án Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésében nyíltan börtönnel fenyegette meg a neki nem tetsző tartalmat előállító újságírókat:

A leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el.

A Fidesz frakcióvezetője kitért arra, hogy a hatályos jogszabályok alapján számos lehetősége van fellépni annak, aki magára nézve sérelmesnek tart egy sajtótermékben megjelent állítást. Ilyen a helyreigazító közlemény, a sajtó-helyreigazítás iránt indított per, illetve szűk körben büntetőeljárás is kezdeményezhető. A Fidesz–KDNP javaslatára ezen a területen legutóbb 2023. június 2-án módosult a büntető törvénykönyv. Az új szabályozás korlátozta az újságírók büntetőjogi felelősségre vonhatóságának esetköreit, a közügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás esetén.

A MÚOSZ-t megkereste az üggyel kapcsolatban a Magyar Nemzet is, egyelőre azonban nem válaszoltak a lapnak.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség elítélte a Tisza Párt kötcsei rendezvényen történt atrocitást

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint a hétvégén Kötcsén történtek ismételten azt bizonyítják, hogy eljött az idő a munkájukat végző újságírók körülményeinek lehető leghatározottabb rendőrségi védelmére – írja a Magyar Nemzethez eljuttatott közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség. A lap a szervezet állásfoglalását kérte azzal kapcsolatban, hogy a hétvégén Kötcsén a Tisza Párt szimpatizánsai inzultáltak és fenyegettek újságírókat és riportereket, illetve Futó Boglárkának, a Hír TV riporterének közelről az arcába üvöltöttek hangosbeszélővel, akadályozva ezzel a munkavégzésben, valamint akasztással fenyegették a közmédia stábját.